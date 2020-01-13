Елизавета II созывает семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

Герцоги Сассекские грозятся дать интервью, если им не разрешат отказаться от обязанностей

Династия Виндзоров - в кризисе. Экстренное совещание королевской семьи собирает Елизавета Вторая. Поводом послужило недавнее заявление принца Гарри и его супруги - Меган Маркл. Чета намерена отказаться от исполнения монарших обязанностей и стать финансово независимыми. О планах молодых высокопоставленные родственники узнали из социальной сети!

Старшие Винздоры встретятся и поговорят. Срочный семейный совет Елизавета II созывает в резиденции Сандрингем. Усадьбу на западе графства Норфолк королева унаследовала от своего отца Георга VI в 1952 году. Здесь семья британского монарха традиционно отмечает Рождество. Сегодняшнее совместное мероприятие призвано укрепить семейные связи.

"Я думаю, Гарри очень любят его отец, брат и бабушка с дедушкой. И это очень, очень печально, если разрыв будет агрессивным и недобрым. Королева сказала, что хочет встретиться как можно быстрее. Она не хочет, чтобы Гарри ушел расстроенным и не вернулся", - сказала биограф королевской семьи Анжела Левин.

8 января внук британской королевы принц Гарри и его жена Меган Маркл заявили о том, что складывают с себя полномочия старших членов монаршей семьи. Герцог и герцогиня Сассекские о свободе от многочисленных обязанностей, своей финансовой независимости и стремлении к приватности заявили не по протоколу современно - в Instagram.

"Мы планируем сбалансировать наше время между Великобританией и Северной Америкой, продолжая выполнять наш долг перед королевой, Содружеством и проектами, которые мы патронируем", - заявили принц и его жена.

Супруги решили переехать в Канаду. Там же встретили Рождество и провели каникулы. Решение "завязать" со своими королевскими обязанностями и отказаться от полномочий взбудоражило Букингемский дворец. Если для Елизаветы Второй - решение внука стало полной неожиданностью, то у большинства британских подданных и вовсе - вызвало недоумение.

- Свадьбу сыграли, все расходы оплатили, дело сделано. И теперь вдруг они отказываются от своих королевских полномочий… Ты не можешь просто быть королем, а потом решить не быть им. - Гарри - один из наследников престола. И все тут. Никаких разговоров. Я, конечно, не думаю, что британцы должны платить за безопасность, если она ему не нужна... Но рассуждать, что он не из королевской семьи - очень странно.

О причинах, побудивших герцога и герцогини Сассекских к такому громкому заявлению, пишут британские таблоиды и говорят в новостях. Сообщается, что супруги столкнулись в своей семье с расизмом и сексизмом. И терпеть его дольше не собираются. Те, кто далек от королевских интриг, выдвигают версии более простые - молодые - что с них взять?!

- Это всего лишь молодая пара. Меган должна была знать, во что ввязывается. Если ты хочешь приватности, оставь беднягу в покое, пусть он разбирается.

Так или иначе - на семейном совете в поместье Сандрингем будут присутствовать принцы Чарльз и Уильям, а также сами ньюсмейкеры - герцоги Сассекские. По сообщению некоторых СМИ, Гарри и Меган уже позаботились не только об аргументах, но и готовы пойти на манипуляции. И грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи. Поговаривают, что именно страх того, что королевское грязное белье будет выставлено напоказ, ускорило встречу.

Анастасия Мартынова, ТВ Центр.

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