"Улыбки одинаковые": Сергей Жуков показал 18-летнюю дочь

Родные редко видятся
Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выложил в Instagram фото со своей 18-летней дочерью Александрой, рожденной в браке с Еленой Добындо.
Сергей Жуков вместе с семьей побывал в Гонконге, где музыкант и его дети прокатились на канатной дороге Нгонг-Пинг. Они сели в кабинку с прозрачным полом.
Жуков опубликовал фото со старшей дочерью. "Доченька! Счастье - это провести новогодние каникулы вместе, даже на другом конце света! Увидимся уже в мае!" - написал 43-летний артист.
Александра выложила у себя в соцсети такое же фото. Кроме того, она показала снимок с сестрой Никой и братом Энджелом. Младшего сына Жуков, видимо, не взял на канатную дорогу. "Мои маленькие брат и сестра постят больше, чем я", - подписала фото Александра.
Отметим, что Александра вместе с мамой живет в США, поэтому Жуков нечасто видит дочь.
Интернет-пользователи заметили, что Александра очень похожа на своего отца. Говорят, девочка хочет стать актрисой. С такой привлекательной внешностью, уверены многие, у нее есть все шансы выбиться в звезды.
- У красивых родителей красивые дети, - пишут в Сети.
- Зайка.
- Улыбки одинаковые.
- Классные.
- Серега, ты лучший отец.
Напомним, что первый брак музыканта распался примерно через год после рождения дочери. По слухам, Жуков тяжело переживал разрыв с Еленой Добындо. Сейчас он женат на Регине Бурд, которая раньше пела в группе "Сливки". Супруги воспитывают трех детей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"