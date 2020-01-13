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"Улыбки одинаковые": Сергей Жуков показал 18-летнюю дочь

11:22
  • понедельник
  • 13 января 2020

Родные редко видятся

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков выложил в Instagram фото со своей 18-летней дочерью Александрой, рожденной в браке с Еленой Добындо.
Мария Миронова показала совместное фото сыновей от разных браков

Сергей Жуков вместе с семьей побывал в Гонконге, где музыкант и его дети прокатились на канатной дороге Нгонг-Пинг. Они сели в кабинку с прозрачным полом.

Жуков опубликовал фото со старшей дочерью. "Доченька!  Счастье - это провести новогодние каникулы вместе, даже на другом конце света! Увидимся уже в мае!" - написал 43-летний артист. 

Александра выложила у себя в соцсети такое же фото. Кроме того, она показала снимок с сестрой Никой и братом Энджелом. Младшего сына Жуков, видимо, не взял на канатную дорогу. "Мои маленькие брат и сестра постят больше, чем я", - подписала фото Александра. 

Отметим, что Александра вместе с мамой живет в США, поэтому Жуков нечасто видит дочь. 

Интернет-пользователи заметили, что Александра очень похожа на своего отца. Говорят, девочка хочет стать актрисой. С такой привлекательной внешностью, уверены многие, у нее есть все шансы выбиться в звезды. 

- У красивых родителей красивые дети, - пишут в Сети. 

- Зайка. 

- Улыбки одинаковые. 

- Классные.

- Серега, ты лучший отец. 

Напомним, что первый брак музыканта распался примерно через год после рождения дочери. По слухам, Жуков тяжело переживал разрыв с Еленой Добындо. Сейчас он женат на Регине Бурд, которая раньше пела в группе "Сливки". Супруги воспитывают трех детей. 

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