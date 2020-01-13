"В тюрьме - винегрет": Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение

Своими творениями экс-министр поделился со СМИ

Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев написал в колонии несколько стихов. Одно из них посвящено Новому году и винегрету.

"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме - винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое - больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит - не выкинуть слов из песен -

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу", - пишет Улюкаев (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).

Во втором стихотворении экс-министр рассуждает о природе человеческой натуры. По мнению Улюкаева, человек человеку – волк, "если забыть про душу". Своими творениями он поделился с агентством "Москва".

Алексей Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов от руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина. Своей вины он не признал.

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