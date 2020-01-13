"В тюрьме - винегрет": Улюкаев написал в колонии новогоднее стихотворение

Своими творениями экс-министр поделился со СМИ
Осужденный за получение взятки бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев написал в колонии несколько стихов. Одно из них посвящено Новому году и винегрету.
"Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть слов из песен -
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу", - пишет Улюкаев (авторский стиль сохранен, - прим. редакции).
Во втором стихотворении экс-министр рассуждает о природе человеческой натуры. По мнению Улюкаева, человек человеку – волк, "если забыть про душу". Своими творениями он поделился с агентством "Москва".
Алексей Улюкаев был осужден на 8 лет колонии строгого режима за взятку в 2 миллиона долларов от руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина. Своей вины он не признал.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"