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В Тропарево-Никулине открылась детская поликлиника

11:13
  • понедельник
  • 13 января 2020

Здание построено по индивидуальному проекту

В Тропарево-Никулине открылся новый филиал детской городской поликлиники № 131. Об этом сообщили в мэрии Москвы.

Шестиэтажное здание площадью 9,7 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту на месте снесенной нежилой постройки. В центре поликлиники расположен атриум, что образовало светлое открытое пространство с первого по шестой этажи.

Поликлиника рассчитана на более чем 500 посещений в смену.

"Открытие этой поликлиники — долгожданное событие для Тропарево-Никулина. Район постоянно растет, здесь появляется много молодых семей. В новой современной поликлинике смогут получать медицинскую помощь еще больше юных жителей города. А благодаря грамотному и профессиональному распределению кабинетов прием у специалистов выйдет на новый уровень комфорта", — сказала Главный врач детской городской поликлиники № 131 Элина Зайцева.

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