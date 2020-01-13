"Бежавший впереди паровоза" верблюд устроил забег по рельсам (видео)

На сигналы машиниста - ноль реакции

В Астраханской области верблюд, выбежавший на железнодорожные пути, задержал пассажирский поезд сообщением Ташкент - Москва.

Инцидент произошел днем 5 января на перегоне Кигаш – Разъезд №2. Упрямое животное не обращало никакого внимания на сигналы машиниста и двигалось сначала со скоростью 22 километра в час, а затем 13 километров в час. В результате поезд прибыл в пункт назначения на 44 минуты позже.

Инцидент не повлиял на график движения других составов, пишет РИА Новости.

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