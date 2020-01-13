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Древнов доказал, что не является отцом годовалого сына Порошиной

12:02
  • понедельник
  • 13 января 2020

Суд встал на его сторону

Актер Илья Древнов настоял на том, чтобы его бывшая супруга Мария Порошина внесла правки в свидетельство о рождении ее сына. Древнов был указан в качестве отца годовалого Андрея.
Мария Порошина о годовалом сыне: "Он уже поет"

"Илья Юрьевич предоставил все необходимые доказательства, что таковым не является. В конце декабря суд удовлетворил его требования", - рассказал "СтарХиту" в Тушинском суде Москвы.

Илья Древнов и Мария Порошина не пришли на судебное заседание. Там присутствовал представитель Древнова.

Напомним, что Древнов и Порошина прожили в браке 17 лет. У них родились три дочери. Звезда фильма "Ворошиловский стрелок" принял дочку жены от актера Гоши Куценко. Супруги развелись, когда Порошина вынашивала сына. Имя его отца артистка держит в секрете. Она признавалась, что ее отношения с Древновым давно дали трещину. 

Ранее Древнов признался, что старается каждую неделю встречаться с дочками. "Дети знают, что мама и папа всегда рядом", - сказал он. 

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