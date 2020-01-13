Хаджимба отказался баллотироваться в президенты Абхазии

Уходить из политики он не собирается

Рауль Хаджимба не будет баллотироваться на повторных президентских выборах в Абхазии. Однако уходить из политики пока не собирается. Об этом сообщил вице-президент республики Аслан Барциц.

Внеочередные выборы были назначены после того, как итоги предыдущих - аннулировал Верховный суд. Хаджимба, избранный глава государства, ушёл в отставку. Этого требовали сторонники оппозиции, которые с четверга удерживали офис администрации президента. Сейчас демонстрации в Сухуме стихли. Дата нового голосования определена. По решению Центризбиркома оно состоится 22 марта.

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