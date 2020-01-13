В Челябинске выпал зеленый снег

Ущерб экологии предстоит выяснить группе экспертов

В Челябинской области выпал зелёный снег. Аномальные осадки подозрительного цвета заметили на обочине центральной автодороги, ведущей в город.

По словам очевидцев, огромное количество зелёного снега также выпало возле посёлка Славино и в местном заповеднике. Недалеко от этого района базируется горно-строительная компания, которая добывает щебень и гранитную крошку. Во время очередных взрывных работ в воздух могли попасть различные примеси. Ущерб экологии предстоит выяснить группе экспертов, которые уже выехали на место ЧП.

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