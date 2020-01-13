Опубликовано видео с места массового ДТП под Петербургом

Один человек пострадал

В Ленинградской области произошло массовое ДТП. 15 автомобилей, в том числе пассажирский автобус, столкнулись на Киевском шоссе под Санкт-Петербургом.

Один человек пострадал. Очевидцы сообщают, что на скользкой дороге автомобили стали врезаться друг в друга один за другим. Сейчас движение на трассе затруднено. На месте происшествия работают экстренные службы. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщают представители подрядной организации, которая обслуживает этот участок трассы, дорога была обработана противогололёдными материалами.

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