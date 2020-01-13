Елизавета II теряет слух

Королеву заметили с аппаратом в ухе

Королеву Великобритании Елизавету II впервые заметили со слуховым аппаратом на публике.

О проблемах со слухом узнали, когда 93-летняя королева приехала на церковную службу в свое поместье Сандрингем. Елизавета II была одета в верблюжье пальто и шляпу, слуховой аппарат прикрывали седые кудри, однако репортерам удалось его запечатлеть.

Эксперты утверждают, что аппарат, подобный тому, который носит королева, не обладает большими мощностями, пишет Daily Mail.

Пять лет назад с аналогичным аппаратом был замечен супруг Елизаветы II - принц Филипп. Тогда монарху тоже было 93 года.

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