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Елизавета II теряет слух

12:17
  • понедельник
  • 13 января 2020

Королеву заметили с аппаратом в ухе

Королеву Великобритании Елизавету II впервые заметили со слуховым аппаратом на публике.
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О проблемах со слухом узнали, когда 93-летняя королева приехала на церковную службу в свое поместье Сандрингем. Елизавета II была одета в верблюжье пальто и шляпу, слуховой аппарат прикрывали седые кудри, однако репортерам удалось его запечатлеть.

Эксперты утверждают, что аппарат, подобный тому, который носит королева, не обладает большими мощностями, пишет Daily Mail.

Пять лет назад с аналогичным аппаратом был замечен супруг Елизаветы II - принц Филипп. Тогда монарху тоже было 93 года.

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