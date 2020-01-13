"Она ушла у меня на руках": Винокур рассказал о смерти матери

Артист до сих пор хранит номер ее телефона

71-летний юморист Владимир Винокур признался, что тяжело переносит потерю своей мамы. Анна Винокур ушла из жизни в 2018 году в возрасте 96 лет.

"Грустно, не могу привыкнуть. Я прохожу мимо подъезда, где матушка жила, и понимаю, что я потерял последнего родного человека в жизни… ну как бы с моей стороны", - рассказал народный артист РСФСР в эфире программы "Судьба человека".

Анна Винокур, которая работала учителем русского языка и литературы, внимательно следила за карьерой сына. Иногда не обходилось без критики. В частности, она журила его за то, что он намекает в своих выступлениях на нецензурную речь.

Артист находился рядом с матерью, когда она умирала. Он хорошо запомнил их последний разговор. "Это было ночью, я около нее был, она ушла у меня на руках. Она сказала: "Сынок, ты не очень грусти". И как папа просил: "Не часто приходи [на кладбище], не беспокойся. Мы все вместе, я с ними там встречусь. И ты знай, что мы тебя охраняем, мы рядом", - рассказал Винокур.

Юморист до сих пор хранит номера телефонов умерших родных - мамы, папы и брата.

Отметим, что с 1974 года Владимир Винокур состоит в браке с балериной Тамарой Перваковой. В 1985 году у них родилась дочь, которая четыре года назад впервые стала мамой. По словам юмориста, он много времени проводит с маленьким Федей. "Меня все время тянет домой к внуку. Да, у меня есть друг, с которым мы по-мужски дружим", - сказал Винокур.

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