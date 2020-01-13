ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Она ушла у меня на руках": Винокур рассказал о смерти матери

12:54
  • понедельник
  • 13 января 2020

Артист до сих пор хранит номер ее телефона

71-летний юморист Владимир Винокур признался, что тяжело переносит потерю своей мамы. Анна Винокур ушла из жизни в 2018 году в возрасте 96 лет. 
"Хоть кто-то повеселит Украину": Винокур оценил коллегу на посту президента

"Грустно, не могу привыкнуть. Я прохожу мимо подъезда, где матушка жила, и понимаю, что я потерял последнего родного человека в жизни… ну как бы с моей стороны", - рассказал народный артист РСФСР в эфире программы "Судьба человека". 

Анна Винокур, которая работала учителем русского языка и литературы, внимательно следила за карьерой сына. Иногда не обходилось без критики. В частности, она журила его за то, что он намекает в своих выступлениях на нецензурную речь. 

Артист находился рядом с матерью, когда она умирала. Он хорошо запомнил их последний разговор. "Это было ночью, я около нее был, она ушла у меня на руках. Она сказала: "Сынок, ты не очень грусти". И как папа просил: "Не часто приходи [на кладбище], не беспокойся. Мы все вместе, я с ними там встречусь. И ты знай, что мы тебя охраняем, мы рядом", - рассказал Винокур. 

Юморист до сих пор хранит номера телефонов умерших родных - мамы, папы и брата.  

Отметим, что с 1974 года Владимир Винокур состоит в браке с балериной Тамарой Перваковой. В 1985 году у них родилась дочь, которая четыре года назад впервые стала мамой. По словам юмориста, он много времени проводит с маленьким Федей. "Меня все время тянет домой к внуку. Да, у меня есть друг, с которым мы по-мужски дружим", - сказал Винокур. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Народный артист России Владимир Винокур
Народный артист России Владимир Винокур
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.