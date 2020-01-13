Директор школы нанял выпускников, чтобы избавиться от жены любовника

Женщина чудом выжила

Директрису одной из частных школы Москвы задержали за покушение на убийство жены любовника.

В конце 2019 года 35-летняя руководительница школы уговорила двух своих бывших учеников убить супругу мужчины, с которым она длительное время состояла в отношениях. 9 января один из исполнителей преступления подкараулил потерпевшую возле дома в Новых Черемушках и нанес ей не менее шести ударов ножом в грудь и шею.

Женщина потеряла сознание, но выжила благодаря вовремя оказанной медицинской помощи. Скорую и полицию вызвал муж. Сейчас пострадавшая находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство группой лиц по предварительному сговору", сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

По данным "Московского комсомольца", пострадавшая - жена депутата муниципального собрания Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили Светлана. 36-летняя женщина работает главным бухгалтером компании PBF GROUP, занимающейся продажей средств защиты от мошенничества с банковскими картами.

Заказчик - директор частной школы "Русский Гарвард" Василиса Маслова, а исполнители покушения - 21-летний студент РЭУ имени Плеханова и 20-летняя безработная москвичка. По другим данным, девушка учится в МГОУ.

Муж пострадавшей рассказал изданию "Подъем", что директриса школы давно испытывала к нему сильные чувства, однако у него с ней были исключительно дружеские и деловые отношения. Два года назад Хананашвили почувствовал, что Маслова перегибает палку и стал сокращать общение с ней. Это привело к первому нападению на его супругу в октябре 2018 года. Тогда Светлану ударили по голове тупым предметом. Михаил связал это со своей профессиональной деятельностью и не заподозрил Василису.

"А сейчас вот второе нападение. Там были перегибы во взаимоотношениях, периодически странные подарки. К сожалению, я верю в то, что это она. <...> Насколько я знаю, это ее бывшие ученики, которые после окончания школы поддерживают с ней отношения очень теплые. Она им очень помогала и при поступлении в институт тоже. Девочка была наводчицей, а мальчик – исполнителем", - рассказал Михаил Хананашвили.

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