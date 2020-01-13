Что категорически нельзя делать на Обрезание Господня

Нарушение запретов чревато несчастьями

14 января православные россияне отмечают Обре́зание Господне - важный христианский праздник, который берет свое начало в IV веке.

В этот праздник христиане вспоминают о том, как младенец праведных Марии и Иосифа принял обрезание и получил имя Иисус, то есть Спаситель. Согласно еврейской традиции, обряд совершился на восьмой день после рождения ребенка. Считается, что таким образом Иисус Христос продемонстрировал свое смирение перед ветхозаветным законом, а также доказал, что он состоит из плоти и крови, как и другие люди.

Крайнюю плоть Иисуса Христа называют одной их христианских реликвий. Ей приписывают чудодейственные свойства. По преданию, в 800 году Карл Великий передал священный препуций папе Льву III. Позднее реликвию выкрали из Рима. Где она хранится сейчас, неизвестно. Есть сведения как минимум о 18 храмах в разных странах, где якобы находится препуция.

Обрезание Господне, как и другие христианские праздники, сопряжен с рядом запретов. Многие из них пересекаются с ограничениями Старого Нового года, который невоцерковленные люди отмечают 14 января.

В этот день нельзя заниматься делами, так или иначе связанными с финансами. Масштаб этих дел не имеет значения. Покупка новой недвижимости или подсчет мелочи в копилке - любые операции с деньгами, как верят в народе, принесут неудачу. Есть вероятность, что вы лишитесь крупной суммы либо потеряете собственность. Давать в долг тоже запрещено. В противном случае вы сами окажитесь в долгах.

14 января не рекомендуется выполнять работу по дому. Мыть полы, вытирать пыль, наводить порядок во дворе – все это лучше делать после Обрезания Господня. Ни в коем случае нельзя выносить мусор из дома. Таким образом, как опасаются суеверные люди, можно вынести из дома все благополучие.

Счастье из дома, как полагали наши предки, также может уплыть или улететь, если в праздничный день приготовить рыбу и птицу. Дабы не искушать судьбу, на стол лучше поставить блюдо из свинины.

Считается, что человека постигнет несчастье, если 14 января он откажется от помощи ближнему своему. Не стоит проходить мимо попрошаек. Тем более не следует игнорировать просьбы родных и близких.

Если в праздник Обрезания Господня вас попросят о прощении, обязательно смягчите свое сердце и простите обидчика. Господь учил прощать всех, в том числе своих врагов.

Как и в другие церковные праздники, 14 января нельзя ругаться, материться, плохо говорить и даже думать о других людях. Чтобы уберечь себя от соблазнов, можно провести этот день за молитвой.

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