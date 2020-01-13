Будущее раздираемой войной Ливии обсуждают в Москве

Враждующие стороны сели за стол переговоров

Прекращение огня в Ливии обсудят в понедельник премьер-министр страны Фаиз Сарадж и командующий национальной армией Халифа Хафтар. Встреча пройдет в Москве по инициативе президентов России и Турции. Ранее Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган призвали стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров. Ожидается, что по итогам встречи будет подписано соглашение.

Утром слухи о том, что глава Ливийской национальной армии, маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, становятся официальной информацией. Подтверждаются и их переговоры с Файезом Сарраджем, лидером Правительства национального единства. К полудню они прибывают в Дом приемов российского МИД на встречу, которой предшествуют переговоры министров иностранных дел и обороны России и Турции, о чем официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщает в соцсетях.

"В соответствии с достигнутыми в Стамбуле договорённостями между президентами России и Турции в Доме приёмов МИД стартовала российско-турецкая встреча на уровне глав МИД и МО, посвящённая ливийскому урегулированию. Представители ливийских сторон прибыли и вскоре подключатся к переговорам", - написала Мария Захарова.

Эти переговоры для Ливии, раздираемой войной, важный и нужный шаг, который удалось обеспечить при посредничестве России и Турции. С мирной инициативой Путин и Эрдоган выступили еще 8 января. В итоге ливийцы с большим трудом, но все же вышли на договорённости, прекратив огонь практически на всей линии фронта.

"Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в Западном регионе с нуля часов 12 января при условии, что противоположная сторона будет также соблюдать режим прекращения огня в это время", - заявил бригадный генерал Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари.

"В ответ на призыв президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина глава президентского совета и верховный главнокомандующий ливийской армии объявляет о прекращении огня с полуночи 12 января... Предложенные обеими сторонами военные комитеты должны незамедлительно начать работу по выработке мер, гарантирующих поддержание перемирия под патронажем ООН", - говорится в заявлении ПНС Ливии.

В 2011 году в Ливии началась гражданская война. Из-за авиаударов западных стран во главе с США был свергнут, а потом убит лидер страны Муаммар Каддафи. После этого Ливия погрузилась в хаос и агонию гражданской войны, фактически перестав быть единым государством. На данный момент в стране есть два крупных центра власти и силы. На востоке страны действует Парламент, избранный народом, который поддерживает маршала Хафтара. В западной части, столица которой Триполи, властью себя считает премьер-министр Файез Саррадж, уже призвавший ливийцев к примирению.

"Я призываю всех ливийцев перевернуть страницу прошлого, отбросить разногласия и сплотиться, чтобы вместе идти миру и стабильности. Мы должны понимать, что наши разногласия должны решаться демократическим путем", - сообщил премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Файез Сарандж.

С самого начала было понятно, что эти переговоры вряд ли будут простыми. Как и то, что они могут стать реальным началом установления мира в Ливии. Надежда на это действительно появилась. Хотя переговоры в Москве, если они конечно окажутся удачными, это лишь начало долгого и сложного пути.

Александр Панюшкин, Сергей Псурцев, "ТВ Центр".

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