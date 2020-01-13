Медведев выделил 22 млн на закупку иностранных лекарств для детей

Речь идет о восьми незарегистрированных спецпрепаратах

До 22 миллионов рублей выделит кабинет министров на иностранные лекарства для тяжело больных детей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Речь идет о восьми препаратах, которые не зарегистрированы в нашей стране. К примеру, "Фризиум" и "Клобазам". Они необходимы для лечения детей с хроническими заболеваниями. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Закупать и распределять лекарства между пациентами будет Московский эндокринный завод.

Говорили и о поправках в закон об обращении лекарственных средств, который вступает в силу с первого марта.

"На основании этих поправок врачи уже на постоянной основе могут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся. Таким образом, правовая неопределенность уйдет в прошлое", - заявил Дмитрий Медведев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"