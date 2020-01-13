ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев выделил 22 млн на закупку иностранных лекарств для детей

14:54
  • понедельник
  • 13 января 2020

Речь идет о восьми незарегистрированных спецпрепаратах

До 22 миллионов рублей выделит кабинет министров на иностранные лекарства для тяжело больных детей. Об этом заявил Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Речь идет о восьми препаратах, которые не зарегистрированы в нашей стране. К примеру, "Фризиум" и "Клобазам". Они необходимы для лечения детей с хроническими заболеваниями. Деньги выделят из резервного фонда правительства. Закупать и распределять лекарства между пациентами будет Московский эндокринный завод.

Говорили и о поправках в закон об обращении лекарственных средств, который вступает в силу с первого марта.

"На основании этих поправок врачи уже на постоянной основе могут без проблем назначать и детям, и взрослым наркотические психотропные препараты, даже если они не зарегистрированы в нашей стране и не производятся. Таким образом, правовая неопределенность уйдет в прошлое", - заявил Дмитрий Медведев.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Медведев выделил 22 млн на закупку иностранных лекарств для детей
Медведев выделил 22 млн на закупку иностранных лекарств для детей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.