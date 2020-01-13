"Говорить не может": подробности состоянии изрезанной жены депутата

Ее убийство заказала директор частной школы в Москве из-за ревности

Жена московского депутата Светлана Хананашвили, чье убийство заказала директор частной школы Василиса Маслова, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

36-летняя пострадавшая получила не менее шести ударов ножом в шею и грудь. "Она сейчас на искусственной вентиляции легких, потому что задеты оба легких, говорить не может. У нее множество ножевых ранений, одно попало в шею, из-за этого была большая потеря крови", - рассказал супруг пострадавшей изданию "Подъем".

Женщину спасло то, что ее вовремя нашли на улице и оказали медицинскую помощь. Скорую и полицию вызвал ее муж Михаил Хананашвили, депутат муниципального собрания Академического района Москвы от партии "Яблоко". По данным Следственного комитета, мужчина состоял в отношениях с Масловой, а та, приревновав возлюбленного к законной супруге, решила от избавиться от соперницы.

Покушение, которое было совершено на Светлану 9 января, уже не первое. В октябре 2018 года Светлану ударили по голове тупым предметом. Михаил связал это со своей профессиональной деятельностью и не заподозрил Василису.

"Ударили по голове дважды — было сотрясение мозга. Никого не нашли. После этого я очень серьезно снизил градус своей активности депутатской", - рассказал мундеп.

Судя по информации в социальных сетях, чета Хананашвили создает впечатление счастливой семьи, в которой воспитываются две дочки 9 и 11 лет. Светлана тщательно следит за собой и совершенно не выглядит на свои 36 лет. Работает главным бухгалтером компании PBF GROUP, которая занимается продажей средств защиты от мошенничества с банковскими картами.

Ранее СКР возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство группой лиц по предварительному сговору. По статье, кроме Масловой, проходят двое ее бывших учеников – девушка была наводчицей, а парень – исполнителем убийства.

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