Собянин рассказал о строительстве нового путепровода через МЦК

Мэр проверил строительный объект

Более 100 километров дорог построят в этом году в Москве. Так уже через несколько месяцев водители смогут оценить новый путепровод через МЦК, который свяжет улицы Пруд-Ключики и 1-ю Фрезерную, а в дальнейшем обеспечит выезд на Юго-Восточную хорду.

Основные строительно-монтажные работы на путепроводе через МЦК от улицы Пруд-Ключики до улицы 1-я Фрезерная завершены. До открытия остается совсем немного. Новая магистраль свяжет районы Лефортово и Нижегородский на юго-востоке столицы, шоссе Энтузиастов и Рязанский проспект и войдет в состав Юго-Восточной хорды. Ход работ оценил Сергей Собянин.

"Казалось бы, не очень большой проект, но, тем не менее, очень важный для Москвы и для развития транспортной системы. Это путепровод, который соединяет две улицы - это Фрезерная улица и улица Пруд-Ключики, а по сути дела соединяет два района Москвы - это Лефортово и Перово. Дает возможность переезда через железную дорогу и запуска общественного транспорта к станции "Андроновка" на МЦК. Надеюсь, мы этот проект запустим в течение нескольких месяцев", - сообщил Сергей Собянин.

Пока дорога из одного района в другой занимает у автомобилистов больше часа. После запуска движения по путепроводу это будут считанные минуты. А для пешеходов здесь благоустроят прилегающие улицы. Появятся новые остановки общественного транспорта и удобные тротуары. Полная реконструкция ждет улицу Пруд Ключики. Ее расширят до 4 полос движения, а также участков Андроновского шоссе, 1-й Фрезерной улицы и шоссе Фрезер. Тротуары также обустроят.

"Здесь рядом станция МЦК есть, с которой пассажиры выходили на платформу "Фрезер". Для того, чтобы попасть на промышленную зону, практически легального прохода не было - люди ходили там, где нельзя. С пуском этого путепровода будет реализована такая возможность - и люди, и автотранспорт будут ходить, кроме того, здесь будут пущены дополнительные маршруты автобусов", - рассказал представитель генподрядчика Алексей Афонский

Этот проект - часть большой программы правительства Москвы по строительству путепроводов через железнодорожные пути.

"Мы ежегодно формируем дополнительные списки путепроводов, сегодня в них - 23 путепровода через железную дорогу, 12 из них уже построены, 8 находится в проектировании. По нескольким путепроводам разрабатывается градостроительная документация", - заявил мэр Москвы.

Завершить строительные работы на путепроводе и запустить движение планируют уже этой весной.

Юлия Степина, Елена Сахно, Андрей Булычев, Андрей Пашутин. "ТВ Центр".

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