Минтранс объяснил правила парковки во дворах

Штрафы пока приходить не будут

В Минтрансе дали разъяснение, кто будет наказан за парковку во дворах. Новое постановление вступило в силу 1 января, но вызвало вопросы у горожан.

Развитие цифровых технологий – а именно агрегаторов такси – позволило столице избавиться от нелегальных перевозчиков. Услуги стали доступнее и дешевле. Впрочем, у любой медали есть оборотная сторона: такси, машины каршеринга и даже коммерческий транспорт заполнили не только улицы Москвы, но и дворы города, отбирая парковочные места у жителей домов.

Навести порядок должен приказ Минтранса, который вступил в силу 1 января. Инициатива касается транспорта, который принадлежит юрлицам или индивидуальным предпринимателям и используется для коммерческой перевозки пассажиров, либо грузов. Формально документ регламентирует требования к парковкам, но четвертый пункт касается каждого жителя города.

"Создание парковок на территории общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, не допускается", - говорится в документе.

Попросту говоря – нельзя парковаться во дворах. После смены водитель обязан поставить машину в автопарк, на стоянку – куда угодно, но не во дворе жилого дома. Москвичи инициативу поддерживают: больше места, меньше выхлопных газов. А вот мнения таксистов разделились (см. видео).

Но штрафы пока не придут. Инициативу Минтранс принял полтора года назад. Но до сих пор неизвестен размер наказания. Вообще, в этом законе сейчас больше вопросов, чем ответов. Как определить: пошел ли водитель грузовика спать после ночной смены или помогает людям донести вещи. Сколько вообще можно стоять? Кто и как это будет контролировать? Сможет ли подключенный к агрегатору частник на своей машине заниматься извозом и оставлять ее у дома?

"Самая болевая точка в этом вопросе – это отношение к каршерингу. Потому что совершенно точно в каждом дворе будут жители, которые будут против, чтобы машины каршеринга ставили во дворе и будут прописанные жители, которые используют эти машины для своих целей. Этот закон надо немножко доработать на региональном уровне", - считает заместитель председателя комитета по науке и промышленности Мосгордумы Андрей Титов.

Хорошо, что правилами дорожного движения хотя бы четко обозначены границы дворов. В остальном же пока получается: строгость закона компенсируется невозможностью его исполнения.

Иван Колесников, Илья Данильцев, Мария Леванова, Арсений Калашников, "ТВ Центр".

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