Разбойное нападение в центре Москвы попало на видео

Грабители задержаны

В центре Москвы на видео попали трое мужчин. На кадрах они бурно выясняют отношения.

Незадолго до этого молодой человек сел в такси, в котором уже находились два пассажира. Во время поездки один из них начал угрожать пистолетом, требуя денег. И юноше ничего не оставалось, как через банковское приложение сделать перевод на карту злоумышленников. После получения денег молодого человека сразу высадили из машины, и он обратился в полицию.

В настоящий момент грабители задержаны. У них изъят травматический пистолет.

"Сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие 28 и 37 лет. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу", - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"