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Разбойное нападение в центре Москвы попало на видео

15:06
  • понедельник
  • 13 января 2020

Грабители задержаны

В центре Москвы на видео попали трое мужчин. На кадрах они бурно выясняют отношения.

Незадолго до этого молодой человек сел в такси, в котором уже находились два пассажира. Во время поездки один из них начал угрожать пистолетом, требуя денег. И юноше ничего не оставалось, как через банковское приложение  сделать перевод на карту злоумышленников. После получения денег молодого человека сразу высадили из машины, и он обратился в полицию.

В настоящий момент грабители задержаны. У них изъят травматический пистолет.

"Сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие 28 и 37 лет. Следствием возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Подозреваемые заключены под стражу", - сказал начальник УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимир Васенин.

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