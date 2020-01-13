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Разбившая подбородок Литвиновой женщина отделалась штрафом

15:08
  • понедельник
  • 13 января 2020

ДТП едва не испортило день рождения актрисы

Женщине, которая накануне сбила на машине актрису Ренату Литвинову, выписали штраф в две тысячи рублей и отпустили. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Инцидент произошёл в районе Тверского бульвара. Литвинова переходила дорогу по пешеходному переходу, когда на неё наехала иномарка.

Спустя некоторые время в своих соцсетях актриса поблагодарила всех, кто переживал за её здоровье. Она сообщила, что ей оказали необходимую медицинскую помощь и наложили швы на подбородок.

Инцидент никак не сказался на её планах. Уже вечером в ресторане с друзьями Литвинова отмечала свой день рождения.

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