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Парламент Абхазии назначил временного президента

13:58
  • понедельник
  • 13 января 2020

Исполняющим обязанности главы государства стал премьер страны

Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен Валерий Бганба. Такое решение принял парламент страны, передает "ТВ Центр".

Ранее в отставку ушёл избранный глава государства Рауль Хаджимба. Он также сообщил, что  не будет баллотироваться на повторных президентских выборах. Однако уходить из политики пока не собирается.

Внеочередные выборы были назначены после того, как итоги предыдущих аннулировал Верховный суд. Этого требовали сторонники оппозиции, которые с четверга удерживали офис администрации президента. Вслед за руководителем полномочия с себя сложил и вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

Сейчас демонстрации в Сухуме стихли. Дата нового голосования определена. По решению Центризбиркома оно состоится 22 марта.

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