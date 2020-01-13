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"Больше никогда не смогу его обнять": Уильям рассказал о разрыве с Гарри

14:38
  • понедельник
  • 13 января 2020

Братья стали совершенно чужими друг другу

Принц Уильям глубоко опечален решением своего брата Гарри отказаться от королевских полномочий.
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Братья всегда были очень близки, особенно после смерти матери – принцессы Дианы. Но все изменилось, когда герцог Сассекский женился на американской актрисе Меган Маркл.

"Всю жизнь я был рядом с братом, положив ему руку на плечо. Я больше никогда не смогу его обнять — мы стали совершенно чужими. Мне грустно из-за этого", - заметил Уильям.

Единственное, что сейчас может сделать его семья - пытаться поддержать Гарри и Меган, считает Уильям. Он надеется, что когда-то настанет время, когда "все будут придерживаться единого мнения", пишет издание The Sunday Times.

8 января принц Гарри и Меган Маркл заявили о желании отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и стать финансово независимыми. Это решение застигло королевский двор врасплох. Елизавета II решила созвать семейный совет, чтобы определить судьбу монаршего дома.

На данный момент Меган Маркл с сыном находятся в Канаде, герцогиня уже успела заключить контракт с компанией Disney и собирается озвучивать фильмы. Гарри пока остается в Лондоне, чтобы урегулировать вопросы с юристами и агентами.

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