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Арнтгольц поделилась пляжным фото подросших детей

15:14
  • понедельник
  • 13 января 2020

Актриса редко балует подписчиков в соцсети

Актриса Ольга Арнтгольц впервые показала фотографию своих детей - семилетней Анны и четырехлетнего Акима. 
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37-летняя артистка вместе с родными побывала на море. В какой именно стране, она не уточнила. У себя в Instagram Арнтгольц выложила фотографию, где ее дочь и сын играют на пляже. Анна присела и ковыряется в песке, а Аким стоит рядом. На заднем фоне виднеется яхта. 

"Под контролем", - подписала фото Ольга Арнтгольц, сопроводив свои слова двумя сердечками. Видимо, актриса имела в виду, что во время отдыха она не спускала с малышей глаз. 

"Интересно, кто и под чьим?! Мне кажется, как раз присмотр на отдыхе нужен за родителями", - написала актриса Ольга Кияшко, которая вместе с Арнтгольц снималась в одном сериале. Арнтгольц ответила ей улыбающимися смайликами. 

Сейчас звездное семейство уже вернулось на родину. 

Отметим, что Ольга Арнтгольц редко публикует снимки в соцсети. Совместное фото детей она выложила впервые, причем не захотела показывать их лица. 

Напомним, с 2009 по 2015 годы Арнтгольц состояла в браке с грузинским спортсменом и телеведущим Вахтангом Беридзе. В 2013 году у них родилась Анна. Через два года актриса подала на развод. В 2016 году она произвела на свет сына Акима. По данным СМИ, его отцом стал режиссер Дмитрий Петрунь. 

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