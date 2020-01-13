Арнтгольц поделилась пляжным фото подросших детей

Актриса редко балует подписчиков в соцсети

Актриса Ольга Арнтгольц впервые показала фотографию своих детей - семилетней Анны и четырехлетнего Акима.

37-летняя артистка вместе с родными побывала на море. В какой именно стране, она не уточнила. У себя в Instagram Арнтгольц выложила фотографию, где ее дочь и сын играют на пляже. Анна присела и ковыряется в песке, а Аким стоит рядом. На заднем фоне виднеется яхта.

"Под контролем", - подписала фото Ольга Арнтгольц, сопроводив свои слова двумя сердечками. Видимо, актриса имела в виду, что во время отдыха она не спускала с малышей глаз.

"Интересно, кто и под чьим?! Мне кажется, как раз присмотр на отдыхе нужен за родителями", - написала актриса Ольга Кияшко, которая вместе с Арнтгольц снималась в одном сериале. Арнтгольц ответила ей улыбающимися смайликами.

Сейчас звездное семейство уже вернулось на родину.

Отметим, что Ольга Арнтгольц редко публикует снимки в соцсети. Совместное фото детей она выложила впервые, причем не захотела показывать их лица.

Напомним, с 2009 по 2015 годы Арнтгольц состояла в браке с грузинским спортсменом и телеведущим Вахтангом Беридзе. В 2013 году у них родилась Анна. Через два года актриса подала на развод. В 2016 году она произвела на свет сына Акима. По данным СМИ, его отцом стал режиссер Дмитрий Петрунь.

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