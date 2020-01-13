Собянин назвал сроки открытия путепровода через МЦК на юго-востоке Москвы

Эстакада проходит над путями МЦК

В Москве в этом году построят около ста километров дорог. Уже через несколько месяцев на юго-востоке мегаполиса откроется путепровод от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной.

Ход работ сегодня осмотрел мэр Сергей Собянин. Четырёхполосная эстакада проходит над путями Московского центрального кольца. Она позволит быстро выехать от промзоны "Фрезер" в сторону шоссе Энтузиастов.

Для пешеходов оборудуют тротуары, благодаря этому от станции МЦК можно будет за несколько минут дойти до близлежащих предприятий и организаций. В планах и благоустройство прилегающих улиц. А в будущем путепровод свяжут с Юго-Восточной хордой.

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