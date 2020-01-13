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У Чуриковой и Панфилова в Мадриде украли паспорта и деньги

15:24
  • понедельник
  • 13 января 2020

Россиянам пришлось обратиться в посольство

В Испании обокрали режиссера Глеба Панфилова и актрису Инну Чурикову. Это произошло в мадридском аэропорту.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеграм-каналы, у россиян украли сумки, в которых находились заграничные паспорта. Из-за этого им пришлось обратиться в посольство для вылета из страны. Также в украденных сумках находились мобильный телефон, кошелек и банковские карты.

Чурикова написала заявление в полицию уже в России. Сумма ущерба оценивается в 250 тысяч рублей.

В декабре этого года было вынесен приговор в отношении мужчины, который в гримерке украл телефоны у актера Евгения Миронова и режиссера Федора Бондарчука. Он получил два года лишения свободы.

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