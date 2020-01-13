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"Молимся": Добронравов боится загадывать, когда выйдут новые "Сваты"

15:44
  • понедельник
  • 13 января 2020

В сериале появятся новые актеры

Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" наконец-то стартовали, команда вовсю работает новыми эпизодами.
Добронравов рассказал, что будет с сериалом "Сваты"

"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет. Мы молимся, чтоб так все и было", - заявил актер Федор Добронравов Teleprogramma.pro.

В новых сериях покажут главных персонажей в молодости. Так, например, Ивана Будько сыграет Виктор Добронравов (сын Федора), а возлюбленную главного героя - актриса Дарья Рыбак.

Добронравов признался, что не видел работу сына, так как не предоставилось возможности пересечься на съемочной площадке, передает интернет-портал "Дни.ру".

"Это же кино! Актеры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не увидеть. Так часто бывает. Поэтому что у них получилось – для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас", - отметил Добронравов.

Съемки седьмого сезона сериала начались в 2017 году. Однако их вынуждены были приостановить после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте текущего года запрет на показ был снят.

Затем в СМИ появилась информация, что ряд актеров решили покинуть проект, в частности, актеры Николай Добрынин и Людмила Артемьева. Однако Добронравов опроверг эту информацию. Артист заверил, что актерский состав останется прежним, никто никуда не уходит.

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