МАК расшифровал записи с "черных ящиков" разбившегося в Казахстане самолета

Определена приоритетная версия катастрофы

Расшифровка самописцев, извлеченных из "черных ящиков" самолета казахстанской компании "Бек эйр", завершена. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, теперь восстановлена хронология событий и определена приоритетная версия катастрофы.

Самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек эйр" 27 декабря вылетел из Алма-аты в Нур-Султан. Лайнер рухнул почти сразу после взлета, он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

В аварии погибли 12 человек. Еще 67 человек ранены, 49 из них оказались в больницах. В числе погибших – командир воздушного судна. По предварительным данным, озвученным властями Казахстана, причиной крушения стало обледенение самолета.

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию", - цитирует ТАСС сообщение МАК. МВД Казахстана проводит досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства.

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