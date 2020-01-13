ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МАК расшифровал записи с "черных ящиков" разбившегося в Казахстане самолета

15:31
  • понедельник
  • 13 января 2020

Определена приоритетная версия катастрофы

Расшифровка самописцев, извлеченных из "черных ящиков" самолета казахстанской компании "Бек эйр", завершена. Как сообщили в Межгосударственном авиационном комитете, теперь восстановлена хронология событий и определена приоритетная версия катастрофы.
Казахстан передаст России чёрные ящики разбившегося самолёта

Самолет Fokker-100 авиакомпании "Бек эйр" 27 декабря вылетел из Алма-аты в Нур-Султан. Лайнер рухнул почти сразу после взлета, он пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение.

В аварии погибли 12 человек. Еще 67 человек ранены, 49 из них оказались в больницах. В числе погибших – командир воздушного судна. По предварительным данным, озвученным властями Казахстана, причиной крушения стало обледенение самолета.

"В научно-техническом центре МАК выполнены считывание и расшифровка данных бортовых самописцев (звукового и параметрического), обнаруженных на месте авиационного происшествия. Вся информация передана в комиссию по расследованию", - цитирует ТАСС сообщение МАК. МВД Казахстана проводит досудебное расследование по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации транспортного средства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
Место крушения самолета Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.