Раскрыт секрет хорошей физической формы без тренировок

Все деле в особом белке

Группа ученых установила взаимосвязь между физическими упражнениями и количеством белка семейства сестринов в организме. Этот белок возникает в клетках в ответ на стрессовую ситуацию.

Как известно, сестрин накапливается в мышцах во время физических нагрузок. Новый эксперимент, проведенный на мухах-дрозофилах и мышах, показал, что искусственное повышение уровня сестрина вызывает такой же эффект, как и физические упражнения.

Исследователи сравнили состояние трех групп мух. Одни в течение четырех-шести часов ползали по специальной беговой дорожке. Их физические показатели за это время улучшились. У мух из второй группы "отключили" белок сестрин, в результате чего они не получили никакой пользы от бега: у подопытных сбивалось дыхание и пропадал эффект сжигания жиров.

Третьей группе мух повезло больше всего. Ученые насытили их клетки сестрином, и их физическое самочувствие улучшилось, хотя они вообще не бегали на дорожке. Их мышцы были в тонусе без тренировок.

Исследователи пришли к выводу, что сестрин может активизировать метаболические процессы, которые необходимы для достижения эффекта упражнений. "Это очень важно для будущих исследований и будет способствовать лечению людей, которые не могут заниматься спортом", - цитирует РИА Новости Менджина Кима, доцента кафедры молекулярной и интегративной физиологии Мичиганского университета. В частности, с помощью сестрина можно будет предотвращать атрофию мышц и бороться со старческим истощением.

При этом авторы открытия пока сомневаются, что содержащий сестрин препарат появится в скором времени. "Сестрины - это сложные вещества. Сейчас мы пытаемся найти небольшие молекулы, которые будут работать как модуляторы этого белка", - отметил руководитель исследования Джун Хи Ли.

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