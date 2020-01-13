Sotheby's выставил на торги похищенные нацистами картины

Три шедевра оценили в 26 миллионов долларов

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги в Лондоне три шедевра мастеров неоимпрессионизма. Эти картины были похищены нацистами во время оккупации Франции в годы Второй мировой войны. Полотно Камиля Писсарро "Белая метель" и две картины Поля Синьяка - "Золотой рог" и "Причал Клиши" – оценены в 20 миллионов фунтов стерлингов (это примерно 26 миллионов долларов).

Картины в 1930-х годах находились в коллекции успешного бизнесмена и застройщика Гастона Леви в Париже. Коллекционер бежал от гитлеровцев в Тунис, где и пережил Вторую мировую войну. Однако собрание картин было разграблено.

Два из трех полотен вернулись во Францию после войны. Они находились в парижском Музее д' Орсе. Третью картину позже обнаружили в собрании немецкого дилера Хильдебранда Гурлитта. Недавно шедевры были возвращены наследникам Леви.

Самым ценным из трех лотов считается полотно Писарро. Эксперты ожидают, что оно уйдет с молотка за 15 миллионов долларов. Ранее эти картины на торги не выставлялись, пишет The Independent.

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