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Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Персидском заливе

15:58
  • понедельник
  • 13 января 2020

Зашла речь и о Ливии

Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и отметили настрой на их дальнейшее развитие.

Кроме того, поднимались и международные вопросы. Путин и Моди, в частности, обсудили ситуацию в районе Персидского залива и в Ливии.

"Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении на сайте Кремль.

Также Путин и Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.

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Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди
Владимир Путин и Нарендра Моди
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