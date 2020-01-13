Путин обсудил с премьером Индии ситуацию в Персидском заливе

Зашла речь и о Ливии

Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры двух стран обсудили двусторонние отношения и отметили настрой на их дальнейшее развитие.

Кроме того, поднимались и международные вопросы. Путин и Моди, в частности, обсудили ситуацию в районе Персидского залива и в Ливии.

"Подтверждены новые личные встречи, в том числе в ходе торжественных мероприятий в Москве по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и саммитов БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении на сайте Кремль.

Также Путин и Моди обменялись теплыми поздравлениями по случаю новогодних праздников.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"