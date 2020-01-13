Измученного наказанием гречкой ребенка вернули матери

Мальчик посещает занятия с психологом

Восьмилетний мальчик, которого отчим заставлял стоять на коленях на гречке, вернулся к матери. Руководство школы-интерната в Омске, куда временно поместили ребенка, посчитало это лучшим выходом – поскольку мать не ограничена в правах.

"Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду", — рассказал директор интерната Евгений Пузанов.

Где будет жить мальчик, окончательно определит суд. Там сейчас рассмтаривается дело об истязании несовершеннолетнего. Тем временем сам несовершеннолетний провел новогодние праздники с мамой и бабушкой, они ходили в цирк, театр, на горку и каток.

Скандал разразился после того, как восьмилетний мальчик сбежал из дома к соседу. Ребенок рассказал, что отчим "в воспитательных целях" ставит его коленями на гречку. Наказание следовало за малейшие провинности, мальчик сидел на гречке по несколько часов. Во время наказания отчим наблюдал за пасынком с помощью установленной видеокамеры.

Сейчас 35-летний мужчина, частично признавший свою вину, ожидает завершения процесса под арестом. Мать ребенка – под подпиской о невыезде, напоминает ТАСС.

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