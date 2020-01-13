В больнице рассказали о состоянии выпавшей из окна фотомодели Пунтус

К девушке допускают только самых близких родственников

Стало известно о состоянии фотомодели Ксении Пунтус, которая в воскресенье выпала из окна дома в столице. Как рассказали в Боткинской больнице, в настоящий момент девушка находится в реанимации.

"К ней допускают одного посетителя в день, только из числа родственников", — сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медучреждения.

Об инциденте с Пунтус сообщалось накануне вечером. Модель обнаружил в кустах дворник. Медики диагностировали у нее тяжелую травму головы.

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