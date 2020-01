Горящая Австралия привела в ужас экипаж МКС

Пожары в Австралии приобрели ужасающие масштабы. Так оценил стихийное бедствие экипаж Международной космической станции. По словам итальянского астронавта Луки Пармитано, он никогда не видел ничего подобного.

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", - подписал Пармитано опубликованные в Twitter снимки, сделанные с борта МКС.

Природные пожары на зеленом континенте выжгли уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы уничтожены тысячи домов, погибли 17 человек. Число погибших животных, по оценкам ученых из университета Сиднея, превысило 1 миллиард. Пожары настолько интенсивны, что их невозможно тушить с воздуха. Власти объявили масштабную эвакуацию, напоминает ТАСС.

An immense ash cloud covers Australia as we fly toward the sunset.



Una immensa nube di cenere copre l’Australia mentre voliamo verso il tramonto.#MissionBeyond pic.twitter.com/9Bmm9s4xa1