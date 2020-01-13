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Горящая Австралия привела в ужас экипаж МКС

16:54
  • понедельник
  • 13 января 2020

Снимки стихийного бедствия, сделанные из космоса, появились в Сети

Пожары в Австралии приобрели ужасающие масштабы. Так оценил стихийное бедствие экипаж Международной космической станции. По словам итальянского астронавта Луки Пармитано, он никогда не видел ничего подобного.
Дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Америки

"Общаясь с моими товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах", - подписал Пармитано опубликованные в Twitter снимки, сделанные с борта МКС.

Природные пожары на зеленом континенте выжгли уже миллионы гектаров земли. За последние месяцы уничтожены тысячи домов, погибли 17 человек. Число погибших животных, по оценкам ученых из университета Сиднея, превысило 1 миллиард.  Пожары настолько интенсивны, что их невозможно тушить с воздуха. Власти объявили масштабную эвакуацию, напоминает ТАСС.

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