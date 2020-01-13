Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Президент Ирана Хасан Рухани утвердил парламентский законопроект

Вашингтон призывает Багдад наказать виновных в нападении на иракскую авиабазу "Балад". Аэродром расположен в нескольких километрах от столицы Ирака и обычно на нём базируются иностранные военные - в том числе американские. Правда, в этот раз никто из граждан США не пострадал. Не упустили в Вашингтоне и возможности снова обрушиться с критикой на Иран. Поводом стали сообщения западных СМИ о том, что полиция в Тегеране якобы расстреляла мирную демонстрацию.

Натужный кашель за кадром - якобы доказательство того, что полиция Тегерана применила против демонстрантов слезоточивый газ. Митинги в Иране продолжались все выходные. Срывания портретов недавно похороненного с почестями убитого американцами генерала Сулеймани оказалось недостаточно, чтобы спровоцировать полицию на жесткие действия. И в ход пошли подобные видеоролики. Их распространяет международное информационное агентство со штаб-квартирой в Нью-Йорке, передает "ТВ Центр".

Что именно происходит в кадре, да и где это вообще снято - толком не разобрать. То, что зритель не может разглядеть, четко озвучивает голос за кадром: иранская полиция открыла огонь по мирным протестующим. Уже даже начинают считать количество убитых.

При этом те, кто так скрупулезно снимал кровь и якобы раненых полицией, не запечатлел ни одного офицера, стреляющего по мирным демонстрантам. Напоминает уже неоднократно отработанный сценарий. В Гонконге поддерживаемые из-за границы протестующие даже устроили самодельный мемориал якобы жертвам уличных столкновений с полицией, поддерживая миф о том, что в ходе разгона демонстрантов погибли несколько радикалов. Однако ни одного подтверждения этому нет до сих пор. Фейковые вбросы "Белых касок" о том, как сирийские власти сбрасывают бомбы с химикатами на свой народ, неоднократно с позором были разоблачены.

Накануне Дональд Трамп призвал лидеров Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешней власти. И сразу после этого в сети начинают распространяться кровавые видеоролики.

Иностранное вмешательство и подстрекательство к беспорядкам власти Ирана подозревают не зря. В субботу в толпе демонстрантов был задержан посол Великобритании. Дональд Трамп открыто поддерживает протестующих в соцсетях, а на территории США проходят целые конференции по свержению неугодного американцам режима. Воспользовавшись ситуацией со случайно сбитым самолетом Вашингтон с утроенной силой начал демонизировать его, чтобы отвлечь внимание от собственного преступления: убийства на территории третьего государства иранского государственного деятеля, третьего в стране лица, генерала Сулеймани.

Именно убийство генерала стало спусковым крючком всего, что произошло дальше в регионе. Обещав отомстить за смерть одного из своих духовных лидеров, Тегеран, впрочем, ограничился показательной демонстрацией силы, нанеся 8 января удар по базе США в Ираке. Никто из солдат не пострадал, но иранцы показали: не только американские, но и их ракеты могут попасть точно в цель. Второй раз американские военные были атакованы в минувшее воскресенье в 80 километрах от Багдада. Из-за угрозы ответных залпов все ПВО Исламской Республики и были приведены в повышенную боеготовность. Именно накаленной до предела авантюризмом Вашингтона ситуацией Тегеран объясняет случайный пуск ракеты по гражданскому лайнеру. Впрочем, с себя вины не снимает и кается перед всем миром.

Пока весь цивилизованный мир скорбит по жертвам авиакатастрофы, оставшиеся не у дел политические деятели Украины пытаются наравне с Вашингтоном извлечь из трагедии дивиденды. Так, экс-глава СНБО и бывший спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил, что за сбитый самолет несет ответственность не только Иран, но и Россия, которая якобы поддерживает терроризм во всем мире. Партия Петра Порошенко тоже призвала найти российский след.

20 января последствия уничтожения самолета рассмотрят на заседании Совета Евросоюза. Однако Брюссель не намерен вводить односторонние санкции против Ирана в связи с авиакатастрофой. Наоборот, в Европе высоко оценили признание вины Тегераном и готовность сотрудничать. Всеми возможными карами Исламской Республике грозит Вашингтон. От экономических рестрикций до уничтожения культурных объектов.

При этом большинство американцев не поддерживают действия Трампа против Ирана. Его собственные силовые ведомства не рекомендовали президенту отдавать приказ на убийство генерала, ведь достаточных оснований для этого не было. Глава Пентагона признал, что у разведки не было точных данных о готовящихся атаках на американские посольства, которые мог организовать Касем Сулеймани.

В понедельник стало известно, что Иран внес Минобороны США в список террористических организаций. Предложение парламента одобрил президент Хасан Рухани.

Лилия Акиньшина, Филипп Швырев, "ТВ Центр".

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