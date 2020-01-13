Бандерас против ДиКаприо: объявлены номинанты на "Оскар 2020"

Церемония пройдет раньше, чем обычно

Объявлен список номинантов на "Оскар 2020". Перечень претендентов на премию американской киноакадемии зачитали журналистам актеры Джон Чо и Исса Рэй.

В категории "Лучший фильм" соревнуются, в числе девяти номинантов, такие нашумевшие ленты, как "1917", "Джокер" и "Однажды... в Голливуде". Конкуренцию им составят "Брачная история", "Ирландец", "Кролик Джоджо", "Маленькие женщины", "Паразиты" и "Ford против Ferrari".

За звание лучшего актера в этом году поспорят Антонио Бандерас с ролью в ленте "Боль и слава", Леонардо ДиКаприо ("Однажды... в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Джонатан Прайс ("Два Папы") и Хоакин Феникс со своим "Джокером".

В номинацию "Лучшая актриса" попали Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины") и Синтия Эриво ("Гарриет").

"Лучшим режиссером" в этом году могут стать снявший "Однажды... в Голливуде" Квентин Тарантино, "Ирландца" Мартин Скорсезе, "Джокера" Тодд Филлипс.

В номинации "Лучший актер второго плана" в состязание вступили Аль Пачино, Брэд Питт, Энтони Хопкинс и Том Хэнкс. Из представительниц прекрасного пола в такой же номинации оказались Кэти Бэйтс, Лора Дерн, Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и Марго Робби.

Статуэтку в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" жаждут получить испанский "Боль и слава", французский "Отверженные", южнокорейские "Паразиты", македонская "Страна меда" и польская лента "Тело Христово".

"Оскар 2020" пройдет в ночь с 9 на 10 февраля – начало в 4:00 по московскому времени. Церемонию будут транслировать в 225 странах. Ведущего на 92-й церемонии не будет – как и в прошлом году.

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