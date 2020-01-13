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Редкие фотографии президента России пополнили альбом "Путин. 20 лет"

18:14
  • понедельник
  • 13 января 2020

Опубликованы снимки и видео 2005-2009 годов

Новые фотографии и видеозаписи пополнили альбом "Путин. 20 лет". Это архивные съемки за 2005-2009 годы, их авторы – личные фотографы и операторы российского лидера.

В проекте на сайте Кремля собраны избранные моменты за последние два десятилетия.

На снимках представлены события, связанные с работой Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России. Альбом доступен по адресу 20.kremlin.ru.

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Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин и Юлия Тимошенко. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
Владимир Путин. Альбом "Путин. 20 лет"
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