Редкие фотографии президента России пополнили альбом "Путин. 20 лет"

Опубликованы снимки и видео 2005-2009 годов
Новые фотографии и видеозаписи пополнили альбом "Путин. 20 лет". Это архивные съемки за 2005-2009 годы, их авторы – личные фотографы и операторы российского лидера.
В проекте на сайте Кремля собраны избранные моменты за последние два десятилетия.
На снимках представлены события, связанные с работой Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России. Альбом доступен по адресу 20.kremlin.ru.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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