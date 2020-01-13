Редкие фотографии президента России пополнили альбом "Путин. 20 лет"

Опубликованы снимки и видео 2005-2009 годов

Новые фотографии и видеозаписи пополнили альбом "Путин. 20 лет". Это архивные съемки за 2005-2009 годы, их авторы – личные фотографы и операторы российского лидера.

В проекте на сайте Кремля собраны избранные моменты за последние два десятилетия.

На снимках представлены события, связанные с работой Владимира Путина на посту президента и премьер-министра России. Альбом доступен по адресу 20.kremlin.ru.

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