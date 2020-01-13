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"Индекс Деда Мороза": россияне потратили сотни миллиардов на Новый год

18:44
  • понедельник
  • 13 января 2020

Две трети расходов пришлись на подарки

Российские банки подсчитали, сколько потратили россияне в дни новогодних праздников. Цифра вышла впечатляющая: встреча 2020 года обошлась гражданам примерно в 285 миллиардов рублей.
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"Деды Морозы" (так обозначены мужчины в сообщении пресс-службы Сбербанка) в среднем тратили на подарки больше, чем "Снегурочки". На приобретение презентов ушло две трети от общих расходов на Новый год.

"Среднестатистические "Деды Морозы" потратили на подарки 10,8 тысячи рублей, а "Снегурочки" - 8 438 рублей. Это можно назвать рублевым эквивалентом индексов Деда Мороза и Снегурочки", - цитирует сообщение ТАСС.

Женщины, как выяснилось, начали готовиться к праздникам раньше мужчин – дня на три-четыре. Уже 20 декабря дамы активно закупали бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. Мужчины, в свою очередь, откладывали покупки на последние дни уходящего года. На 31 декабря пришлось 7,5% мужских трат на цветы – от потраченного за весь декабрь 2019 года.

Средняя цена новогоднего продуктового набора – традиционное шампанское, мандарины и сладости - составила 795 рублей. Больше всего тратили на одного человека в Чукотском автономном округе - 15,7 тысячи рублей. Жители Якутии, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа потратили около 12 тысяч на человека.

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