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Зеленская выгнала жену Порошенко из совета по культуре

19:13
  • понедельник
  • 13 января 2020

Президент пристроил на теплое место первую леди Украины

Елена Зеленская назначена в состав совета по развитию Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мыстецкий арсенал". Указ подписал ее супруг – президент Украины Владимир Зеленский. В новом составе совета не нашлось места супруге экс-президента Петра Порошенко, которая ранее занимала пост сопредседателя. Сменился и председатель: указом президента на эту должность назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.
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Инициатором создания "Мыстецкого арсенала" был Виктор Ющенко, занимавший в 2006 году пост президента Украины. По замыслу украинских властей, музей должен был стать аналогом Лувра или Эрмитажа. Здание, где расположили комплекс, находится в стенах военного арсенала, построенного в 1783-1801 годах. Музей начал действовать в полном масштабе после реконструкции здания в 2009 году.

Выставка занимает площадь 3,5 тысячи квадратных метров. Здесь собраны экспонаты из коллекций ведущих музеев Украины - Национального музея истории, института археологии, Львовской галереи искусств, музея истории религии. Сюда же перевезли некоторые предметы из национальных заповедников "Хортица" и "Переяслав", сообщает ТАСС.

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