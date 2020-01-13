Столичный депутат прокомментировал покушение на его жену

Что известно из материалов дела?

Новые подробности нашумевшей истории о покушении в Москве на жену одного из муниципальных депутатов. Задержаны несколько подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор нападения - директор престижной частной столичной школы-пансиона, которая состояла в отношениях с мужем пострадавшей, а также двое бывших учеников того же заведения. Они, по версии следствия, были наняты для устранения соперницы их наставницы.

Столь пристальное внимание к себе Василисе Масловой сейчас не нравится. Накинула на голову капюшон. Отвернулась к стене и на вопросы отвечает молчанием, передает "ТВ Центр".

Эффектную блондинку следователи считают заказчиком убийства. Жертва - Светлана Хананишвили. Супруга муниципального депутата Москвы Михаила Хананишвили. Женщина после нападения осталась жива. Она в больнице - состояние тяжёлое. В этом уголовном деле есть еще два фигуранта. Фактические исполнители преступления.

"Согласно отведенным преступным ролям, 9 января 2020 года вторая подозреваемая 1999 года рождения сообщила мужчине, что потерпевшая направляется домой. Подкараулив женщину, подозреваемый нанес ей не менее шести ударов ножом в область шеи и туловища", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Российской Федерации по городу Москве Юлия Иванова.

21-летний студент Николай Фролов. Следователи считают, что это непосредственно он напал на Светлану. С Василисой Масловой у него отношения тёплые. Он учился в её школе. Если отбросить уголовное дело, то история жизни Масловой - эта мечта для миллионов провинциалок. Уроженка Мурманской области - она с ходу покорила столицу. Есть и квартира, и престижная работа. А ей всего-то 35.

Василиса Маслова - преуспевающий бизнесмен. Семь лет назад на юге Москвы она открыла частную школу. На первом этаже обычной типовой многоэтажки небюджетное учреждение с громким названием. Сейчас обучение здесь стоит от 30 тысяч рублей в месяц. Отзывы хвалебные и о директоре говорят восторженно.

Судя по всему, она не привыкла слышать отказ. И мотив преступления - неразделённая любовь. Кто-то говорит, что Маслова и Хананишвили были любовниками. Но расстались. Сам депутат уверяет: женщина оказывала ему знаки внимания. Подарки и недвусмысленные намёки. Маслова и его законная жена - они даже внешне похожи. Одного типажа, как принято говорить. Но он то, якобы, примерный семьянин. Отец двух дочек. Приставания отверг. Директриса решила отомстить, уверен депутат.

Уж неизвестно, что за отношения у неё были и с бывшим учеником Николаем Фроловым, что тот согласился на устранение конкурентки. На суде молодой человек в понедельник во всем сознался. Помогала ему другая воспитанница Масловой. Адвокаты школьной директрисы уверяют - недоразумение. Просили отпустить подзащитную хотя бы под домашний арест. Потому что та в положении. Кто отец - тайну не раскрыли.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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