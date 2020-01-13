ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Госдума уделит приоритетное внимание реализации Послания Путина

22:31
  • понедельник
  • 13 января 2020

Ежегодное послание президента Федеральному собранию Российской Федерации состоится 15 января

Во вторник Государственная Дума соберется на первое пленарное заседание весенней сессии. В числе законопроектов, которые рассмотрят депутаты на этой неделе, ряд президентских инициатив, передает "ТВ Центр".

В частности, об установлении звания "Город трудовой доблести". А всего в портфеле законодателей 1233 проекта. Среди приоритетов называют социальную тематику, вопросы безопасности, а также продолжение расследования фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

И, как сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, с особым вниманием депутаты намерены отнестись к посланию Федеральному Собранию Владимира Путина. Об этом шла речь на заседании Совета Думы.

"Нам необходимо будет в первую очередь, как только депутаты ознакомятся с выступлением президента, заслушают послание Федеральному Собранию, сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить его реализацию. Этого ждут люди, и это наш приоритет. Об этом тоже был сегодня разговор, и мы его планируем продолжить завтра. И самое главное, уже после заслушивания послания сделать все для того, чтобы как можно более качественно отработать вопросы, с законодательным обеспечением послания президента", - отметил Володин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.