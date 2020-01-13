Госдума уделит приоритетное внимание реализации Послания Путина

Ежегодное послание президента Федеральному собранию Российской Федерации состоится 15 января

Во вторник Государственная Дума соберется на первое пленарное заседание весенней сессии. В числе законопроектов, которые рассмотрят депутаты на этой неделе, ряд президентских инициатив, передает "ТВ Центр".

В частности, об установлении звания "Город трудовой доблести". А всего в портфеле законодателей 1233 проекта. Среди приоритетов называют социальную тематику, вопросы безопасности, а также продолжение расследования фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

И, как сообщил сегодня председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, с особым вниманием депутаты намерены отнестись к посланию Федеральному Собранию Владимира Путина. Об этом шла речь на заседании Совета Думы.

"Нам необходимо будет в первую очередь, как только депутаты ознакомятся с выступлением президента, заслушают послание Федеральному Собранию, сделать все для того, чтобы законодательно обеспечить его реализацию. Этого ждут люди, и это наш приоритет. Об этом тоже был сегодня разговор, и мы его планируем продолжить завтра. И самое главное, уже после заслушивания послания сделать все для того, чтобы как можно более качественно отработать вопросы, с законодательным обеспечением послания президента", - отметил Володин.

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