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Тяжелый вертолет экстренно сел в Красноярском крае

19:39
  • понедельник
  • 13 января 2020

Машина принадлежит одной из силовых структур

Экстренную посадку совершил в Красноярском крае тяжелый транспортный вертолет Ми-26. По предварительным данным, во время полета поступил сигнал о технической неисправности на борту.
В Сети появилось видео переброски истребителя Су-27 вертолетом Ми-26

"В Назаровском районе экстренно приземлился вертолет Ми-26 одной из силовых структур. При полете загорелось табло неисправности подшипника", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщили в МЧС, никто из людей, находившихся на борту воздушного судна, не пострадал.

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