Тяжелый вертолет экстренно сел в Красноярском крае

Машина принадлежит одной из силовых структур

Экстренную посадку совершил в Красноярском крае тяжелый транспортный вертолет Ми-26. По предварительным данным, во время полета поступил сигнал о технической неисправности на борту.

"В Назаровском районе экстренно приземлился вертолет Ми-26 одной из силовых структур. При полете загорелось табло неисправности подшипника", - цитирует РИА Новости представителя экстренных служб.

Обстоятельства инцидента выясняются. Как сообщили в МЧС, никто из людей, находившихся на борту воздушного судна, не пострадал.

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