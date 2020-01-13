Лавров рассказал об итогах переговоров по Ливии

На переговорах по Ливии достигнут определенный прогресс

Переговоры о прекращения огня в Ливии прошли в понедельник в Москве с участием министров обороны и иностранных дел России, их коллег из Турции, а также лидеров противоборствующих сил самой африканской страны. В итоге был достигнут пока лишь частичный успех. Проект соглашения, разработанный при посредничестве Москвы и Анкары, подписан главой правительства национального согласия Фаизом Сарраджем. Его противник - командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар - оценил документ позитивно, но отложил окончательное решение до утра.

Это был длинный и непростой день - так характеризуют сегодняшние многочасовые переговоры и Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, давая короткую итоговую пресс-конференцию. С самого утра в Доме приёмов российского МИД - встречи в закрытом режиме. Сначала в так называемом формате 2 на 2 - это главы военных и внешнеполитических ведомств России и Турции. Дальше участвуют уже основные действующие лица ливийского конфликта. Фельдмаршал Хафтар, председатель госсовета аль-Мишри и премьер-министр правительства национального согласия Сарадж. В центре внимания - соглашение о прекращении огня в Ливии, передает "ТВ Центр".

"Этот проект итогового документа сегодняшней встречи рассматривался подробно, он явился предметом достаточно серьезных переговоров. И сегодня мы сможем доложить, что определенный прогресс достигнут. И председатель правительства национального единства Ливии господин Сарадж, и председатель государственного совета господин Мишри его только что подписали. Маршал Хафтар - командующий ливийской национальной армией - и председатель палаты депутатов в Тобруке господин Салех - рассматривают этот документ позитивно и попросили немного дополнительного времени до утра следующего дня, чтобы определиться с его подписанием. Надеюсь, это решение будет позитивным", - сказал Лавров.

Решения этого Ливия очень ждет. С конца декабря район столицы Триполи - едва ли не самая горячая точка. Боевые действия обострились настолько, что Турция даже объявила о готовности отправить в помощь Сараджу войска. Но вмешалась Россия. 8 января на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле Владимиру Путину удалось предотвратить эскалацию. Ливийцы с трудом, не без нарушений с обеих сторон прекратили огонь практически по всей линии фронта.

Подробнее смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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