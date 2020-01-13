Найден способ поддержания жизни в человеческих органах в течение недели

Ученые говорят о прорыве в трансплантологии

Установку, которая может поддерживать жизнедеятельность органов человека на протяжении целой недели, создали ученые из Швейцарии. Специалисты уверены, что это открывает новые горизонты в трансплантологии.

Человеческие органы - в том числе сердце, печень и почки - вне тела живут очень недолго, в среднем даже при околонулевых температурах лишь 12-18 часов. По истечении этого времени их пересадка угрожает жизни пациента. До сих пор проблему пытались решить, создавая новые технологии заморозки.

Однако швейцарские исследователи пошли другим путем. Они попытались повторить условия, в которых орган работает внутри организма. В частности, медики и инженеры создали системы, которые автоматически управляют уровнем инсулина и сахара в искусственной крови, удаляют из нее все отходы жизнедеятельности, а также поддерживают в сосудах печени нужный уровень давления.

И это им удалось. "Искусственное тело" может в автоматическом режиме поддерживать работу органа. Вмешательство врачей не требуется. Работу уже проверили на нескольких образцах печени свиней, которые после долгого хранения имплантировали в тело других животных. Выяснилось, что "искусственное тело" может поддерживать органы в полностью живом состоянии на протяжении недели.

Более того, выяснилось, что система значительно улучшает состояние органов. Следовательно, такие установки могут использоваться для их восстановления и лечения болезней, которые раньше считались смертельными, пишет Nature Biotechnology.

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