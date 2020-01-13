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Медведев вручил правительственные премии в области СМИ

22:29
  • понедельник
  • 13 января 2020

Премьер обратился к лауреатам

13 января, в День российской печати, Дмитрий Медведев вручил премии правительства за достижения в области средств массовой информации, передает "ТВ Центр".

Обращаясь к лауреатам, премьер отметил, что задача журналистов сегодня - не только информировать о проблемах, которые существуют в стране, но и побуждать власти к действию. Журналистика - это профессия энтузиастов, людей, готовых в одиночку, подчас в сложных условиях, в горячих точках восстанавливать истину, бороться за справедливость, защищать гражданские свободы, отметил Дмитрий Медведев.

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Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области СМИ
Дмитрий Медведев вручил правительственные премии в области СМИ
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