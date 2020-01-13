Елизавета II отпустила Гарри к Меган в Канаду

Заявление королевы последовало по итогам семейного совета

Совет британского королевского семейства прошел конструктивно, считает Елизавета II. Заявление Ее Величества распространил Букингемский дворец.

Как стало известно, королева Великобритании после продолжительной дискуссии поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать новую жизнь и отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

"Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь", - говорится в заявлении королевы.

В заявлении отмечается, что у принца Гарри и Меган Маркл будет некий "переходный период", в течение которого Сассексы будут проводить время как в Великобритании, так и в Канаде.

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