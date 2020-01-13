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Елизавета II отпустила Гарри к Меган в Канаду

20:39
  • понедельник
  • 13 января 2020

Заявление королевы последовало по итогам семейного совета

Совет британского королевского семейства прошел конструктивно, считает Елизавета II. Заявление Ее Величества распространил Букингемский дворец.
Елизавета II созывает семейный совет из-за принца Гарри и Меган Маркл

Как стало известно, королева Великобритании после продолжительной дискуссии поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл начать новую жизнь и отказаться от статуса старших членов королевской семьи.

"Моя семья и я сама полностью поддерживаем Гарри и Меган в их желании создать себе новую жизнь в качестве молодой семьи. Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь", - говорится в заявлении королевы.

В заявлении отмечается, что у принца Гарри и Меган Маркл будет некий "переходный период", в течение которого Сассексы будут проводить время как в Великобритании, так и в Канаде.

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