Захарова удивлена отказом Варшавы отмечать 75-ю годовщину освобождения

Дипломат опасается, что скоро антифашисты уйдут в подполье

Действия польских властей – как, впрочем, и руководителей других европейских стран – могут привести к тому, что антифашистам в Европе скоро придется уйти в подполье, считает Мария Захарова. Официальный представитель МИД России удивлена отказом Польши от мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения? Одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются", - выразила дипломат свое удивление в Facebook.

Ранее стало известно, что польские власти не планируют отмечать памятную дату. В планах лишь возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата – представителя варшавской мэрии пригласила ветеранская организация, Союз солдат Войска Польского. Варшава была освобождена от немецких захватчиков в результате наступления советских войск, которое началось 13 января 1945 года от Балтики до Карпат, напоминает ТАСС.

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