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Рада решила вернуть украинскую делегацию в ПАСЕ

21:43
  • понедельник
  • 13 января 2020

Представители Незалежной будут "бороться за европейские ценности"

Украинская делегация должна вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Представители Незалежной будут "бороться за Украину", а заодно спасать европейские ценности. Так решили в комитете Верховной рады по вопросам внешней политики.
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"Комитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рассмотрел мой проект заявления и поддержал этот документ, рекомендовав рассмотреть его в сессионном зале Верховной рады", - написала в Facebook депутат от фракции "Слуга народа", глава постоянной делегации Рады в ПАСЕ Елизавета Ясько.

Украинская делегация покинула ПАСЕ в знак протеста - после того, как ассамблея перед осенней сессией 2019 года восстановила в полном объеме права российской делегации. До этого времени делегация нашей страны была лишена права голоса и участия в наблюдательных миссиях из-за событий – как заявляли в организации, из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

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