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"Даже пустыня горит!" Фото сгоревшей дотла Австралии оказалось фейком

08:42
  • вторник
  • 14 января 2020

Ранее пугающая картинка облетела весь мир

Австралия превратилась в выжженное пространство, из космоса континент напоминает обуглившееся космическое тело с очагами неутихающего огня. По социальным сетям разлетелось 3D-фото, якобы сделанное NASA – Австралия, вид из космоса. Изображение не оставляет сомнений – выгорело все, жизни на этом континенте не осталось.

Австралия в огне: горят вековые леса
Австралийцы спасаются на пляжах от лесных пожаров

- Судя по фото из космоса, даже пустыня горит!

- Это очень страшно. Жаль животных!

Масштаб австралийской трагедии преуменьшать не будем – профессор Крис Дикман из университета Сиднея утверждает, что за несколько месяцев пожары унесли жизни 26 человек, выгорело 80 тысяч квадратных километров.

В начале января появилось видео, давшее надежду на то, что дожди пришли на помощь пожарным, но оказалось, что это видео было сделано еще в ноябре 2019 года.

Еще одна фотография, облетевшая интернет, оказалась фейком – девочка в противогазе со спасенной коалой на руках. Быстро выяснили, что это монтаж, сделанный в фотошопе. А реальность такова – чтобы спасти животных на выгоревших пространствах – с воздуха им тоннами сбрасывают морковь. Кенгуру, спасаясь от огня и дыма, собираются на лужайках возле коттеджей.

Что же касается ужасного космического снимка, на самом деле из космоса виден лишь дым от пожаров. Вот что говорит астронавт Лука Пармитано: "Пообщавшись с товарищами по экипажу, мы поняли, что никто из нас никогда не видел пожаров в таких ужасающих масштабах".

Вернемся к первой картинке, облетевшей весь мир. На самом деле, специалист по фотомонтажу Энтони Хирси просто собрал данные о пожарах, опубликованные на сайте NASA и сделал эффектную графику, которая выглядит очень драматично. Но в действительности все не так, как на самом деле.

Видео: дым от лесных пожаров в Австралии достиг берегов Америки

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