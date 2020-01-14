Трамп напугал американцев решением по Ирану

Президент США совершил безрассудный поступок, полагает эксперт Елена Супонина

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили приказ президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Елена Супонина, востоковед, советник директора РИСИ.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Трамп не представил конкретных доказательств о намерении иранского генерала атаковать американские дипведомства.

"Конкретных доказательств нет. По другим данным, Сулеймани ничего особенного в эти дни не готовил. Многие американские эксперты по Ираку, Ирану оставляют без ответа вопросы о том, чего хотел Трамп и чего он добился своим решением. И от этого, говорят сами американцы, становится страшно. Хотел ли он менять режим в Иране? Нет. Хотел ли он развязать серьезную войну? Нет. На мой взгляд, балансировать на грани войны в зоне Ближнего и Среднего Востока, где обстановка и так уже опасная - это безрассудство", - сказала эксперт.

Полный комментарий Супониной смотрите в видео:

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