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Трамп напугал американцев решением по Ирану

10:24
  • вторник
  • 14 января 2020

Президент США совершил безрассудный поступок, полагает эксперт Елена Супонина

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили приказ президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответила Елена Супонина, востоковед, советник директора РИСИ.

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Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что Трамп не представил конкретных доказательств о намерении иранского генерала атаковать американские дипведомства.

"Конкретных доказательств нет. По другим данным, Сулеймани ничего особенного в эти дни не готовил. Многие американские эксперты по Ираку, Ирану оставляют без ответа вопросы о том,  чего хотел Трамп и чего он добился своим решением. И от этого, говорят сами американцы, становится страшно. Хотел ли он менять режим в Иране? Нет. Хотел ли он развязать серьезную войну? Нет. На мой взгляд, балансировать на грани войны в зоне Ближнего и Среднего Востока, где обстановка и так уже опасная - это безрассудство", - сказала эксперт.

Полный комментарий Супониной смотрите в видео:

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