"Надоела": Валерии посоветовали уехать из России

Певица ответила на требование покинуть страну навсегда

Певица Валерия поделилась фотографиями с отдыха. На снимках она вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным отдыхает в ОАЭ.

"Вырвались на шесть дней в Дубай, а с погодой не повезло. Три дня лил дождь такой силы, что затопило половину города. Следующие три будет солнечно, но прохладно, приходится греться друг об дружку, но нам хорошо – все-таки отдыхаем, дышим свежим воздухом, много тренируемся в зале - в общем, кайф", - написала артистка в инстаграме.

Фанаты пожелали Валерии хорошего отдыха, а также отметили ее выбор одежды – спортивный костюм. Однако не всем новый пост певицы пришелся по душе.

"Да уезжай ты туда навсегда, так надоела", - прокомментировала публикацию одна из подписчиц. "Может, отпишитесь лучше?" – посоветовала в ответ Валерия, сопроводив запись смайликами.

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